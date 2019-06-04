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Ankara merkezli 3 ilde çek senet dolandırıcılarına 'Kobra' operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 08:46 | Son Güncelleme

  Ankara merkezli 3 ilde karşılıksız çeklerle 63 vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 3 ilde karşılıksız çeklerle 63 vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen 'Kobra' lakaplı Yalçın L. ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Yalçın L. ile Savaş B. ve Aykut B. tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 63 vatandaş tarafından gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Derinleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 10 kişilik çetenin izine ulaştı. Çeteye yönelik, Ankara başta olmak üzere, Çorum ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri 'Kobra' lakaplı Yalçın K. ve beraberindeki 10 çete üyesi adreslerinde kıskıvrak yakalandı.
HER FİRMADAN 3 MİLYON TL VURGUN
Ekiplerin çalışmaları kapsamında, çete üyelerinin, dolandırdıkları firmaları okuma-yazma bilmeyen kişileri kullanarak vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete tarafından açılan firmaların, başka firmalarla ticaret yapıyormuş gibi gösterip bankalardan çek koçanı aldıkları belirlendi. Okuma-yazma bilmeyen ve madde bağımlılarına firmaları devredip çekleri bu şahıslara imzalatan çetenin, bu çekleri 12 bin ile 15 bin TL civarında sattıkları belirlendi. Çeklerin vade günü yaklaştığında firmayı kapatıp kaçan çetenin, kurdukları her bir firmadan yaklaşık 3 milyon TL civarında kazanç elde ettiği saptandı.
YALÇIN l. TUTUKLANDI
Kobra cinsi yılan besleyen ve 'Kobra' lakaplı çete lideri Yalçın K, ile Savaş B. ve Aykut B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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-Çete üyelerinin evlerine yapılan operasyondan görüntü
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA,(DHA)

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