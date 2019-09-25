Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

Kaçak cep telefonu ve cinsel içerikli ilaç satan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi yakalandı, 23 bin cinsel içerikli hap ile 15 bin kaçak cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu ve cinsel içerikli ilacı piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da 17 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 23 bin 141 cinsel içerikli hap ile 15 bin kaçak cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi.

