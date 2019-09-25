HABER

Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kaçak cep telefonu ve cinsel içerikli ilaç satan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı - Operasyonlarda 23 bin cinsel içerikli hap ile 15 bin kaçak cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi

Kaçak cep telefonu ve cinsel içerikli ilaç satan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi yakalandı, 23 bin cinsel içerikli hap ile 15 bin kaçak cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu ve cinsel içerikli ilacı piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da 17 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 23 bin 141 cinsel içerikli hap ile 15 bin kaçak cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Denizden, masa, sandalye, yangın tüpü çıktıDenizden, masa, sandalye, yangın tüpü çıktı
Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadıTuristler denizdeki tehlikeye aldırmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu cinsel içerikli ilaç kaçak cep telefonu Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

MSB duyurdu! F-16'lar bugün Suriye hava sahasında uçtu

F-16'lar Fırat'ın doğusunda havalandı!

Bursa'da özel araçta sigara içenlere uygulama!

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Kadıköy'de alarma geçiren olay

Kadıköy'de alarma geçiren olay

İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü

'Yok artık' dedirten görüntü

Akraba aileler arasında boşanma kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Akrabalar arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.