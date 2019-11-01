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Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

  Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1'i aktif görevde, diğerleri ihraç ve emekli olan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1'i aktif görevde, diğerleri ihraç ve emekli olan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen, 1'i aktif görevde, 4'ü ihraç edilen, 2'si görevden uzaklaştırılan, 2'si emekli, subay ve astsubay rütbesindeki kişiler ile 3 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 4 ilde operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ANKARA, (DHA)

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