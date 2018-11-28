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Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 4 ilde, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 23 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA merkezli 4 ilde, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden getirilen kaçak sigaraların, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde satıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ankara ile Çorum, Şırnak ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sigara kaçakçılarının liderleri olduğu öne sürülen M.G. ve S.A. ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı. 11 bin 66 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 23 gözaltı

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