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Ankara merkezli 4 ilde kaçakçılık ve dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, kaçakçılık ve örgütlü suçlardan aranan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından suç işlemek için örgüt kurma ve bu örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Gerçekte ticari bir faaliyeti olmayan şirketler üzerinden yine kendilerine ait şirketlerle ticaret yapmış gibi göstererek bankalardan çek koçanı aldıkları, koçandaki çekleri belirli bir tarih aralığında yazarak örgüt üyeleri aracılığıyla piyasaya sürdükleri, ayrıca bazı çek yapraklarını da boş olarak şirketin durumuna göre satarak karşılıksız çekler vasıtasıyla piyasayı dolandırdıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, kaçakçılık ve örgütlü suçlardan aranan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından suç işlemek için örgüt kurma ve bu örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekte ticari bir faaliyeti olmayan şirketler üzerinden yine kendilerine ait şirketlerle ticaret yapmış gibi göstererek bankalardan çek koçanı aldıkları, koçandaki çekleri belirli bir tarih aralığında yazarak örgüt üyeleri aracılığıyla piyasaya sürdükleri, ayrıca bazı çek yapraklarını da boş olarak şirketin durumuna göre satarak karşılıksız çekler vasıtasıyla piyasayı dolandırdıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara, Çorum, Antalya, Siirt illerinde eş zamanlı operasyonla yakalanan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin ise aranmasına devam ediliyor.

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