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  4. Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

19.01.2021 07:42 | Son Güncelleme:
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Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 1 ay önce çökertilen yasa dışı bahis çetesi ile bağlantısı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı, 6'sı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, yasa dışı bahisten kazanıldığı belirlenen yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 Aralık 2020 tarihinde Ankara merkezli İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Örgüt lideri S.B.K. ile örgüt üyesi S.T. ve H.E., kullandıkları lüks otomobilde, yasa dışı bahisten kazandıkları tespit edilen 3 valiz dolusu 5 milyon lira, değerli maden ve kıymetli evrak ile yakalandı. Öte yandan ele geçirilen paranın, bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında ise 9 ay içerisinde 41 milyon lira hesap hareketi olduğu belirlendi. Şüphelilerden 4 örgüt yöneticisi tutuklandı.

800 BİN TL İLE YAKALANDI

Evraklarda yapılan inceleme sonucunda suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E'nin izine ulaşıldı. Şüpheli B.E, 24 Aralık 2020 tarihinde yasa dışı bahisten kazandığı 800 bin lirayla gözaltına aldı. B.E'nin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. B.E. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON OPERASYONDA 12 GÖZALTI, 6 TUTUKLAMA

B.E.'nin evinde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, örgüt ile bağlantılı 15 kişinin bilgisine ulaştı. Bu kapsamda üçüncü yasa dışı bahis operasyonu için harekete geçildi. Şüphelilerin Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslerine önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün üst düzey yöneticileri ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisten kazanıldığı belirlenen 184 bin 345 lira, yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın, 6 bin 580 dolar, 3 bin 335 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise 80 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPLAM 120 MİLYON LİRA HESAP HAREKETİ

Operasyonlar kapsamında toplam 6 milyon 100 bin lira nakit para, 7 kilogram ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal, kişi ve kişilere ait banka kartları, evrak, kaşe ve para sayma makineleri ele geçirildi. Tüm şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise toplam 120 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.

(DHA)

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