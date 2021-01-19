Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 Aralık 2020 tarihinde Ankara merkezli İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Örgüt lideri S.B.K. ile örgüt üyesi S.T. ve H.E., kullandıkları lüks otomobilde, yasa dışı bahisten kazandıkları tespit edilen 3 valiz dolusu 5 milyon lira, değerli maden ve kıymetli evrak ile yakalandı. Öte yandan ele geçirilen paranın, bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında ise 9 ay içerisinde 41 milyon lira hesap hareketi olduğu belirlendi. Şüphelilerden 4 örgüt yöneticisi tutuklandı.

800 BİN TL İLE YAKALANDI

Evraklarda yapılan inceleme sonucunda suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E'nin izine ulaşıldı. Şüpheli B.E, 24 Aralık 2020 tarihinde yasa dışı bahisten kazandığı 800 bin lirayla gözaltına aldı. B.E'nin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. B.E. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.