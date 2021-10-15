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  4. Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu! 98 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu! 98 kişi hakkında gözaltı kararı

15.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç 98 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu! 98 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlar doğrultusunda MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

98 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, bugünden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Balıkesir, İstanbul ve Düzce'de FETÖ operasyonuBalıkesir, İstanbul ve Düzce'de FETÖ operasyonu

Kaynak: DHA


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fetö Ankara
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