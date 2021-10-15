Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu! 98 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlar doğrultusunda MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

98 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, bugünden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA



