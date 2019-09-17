HABER

Ankara merkezli 5 ilde 1 milyarlık "naylon fatura" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

Naylon faturalarla devleti 200 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen 35 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı

Ankara merkezli 5 ilde naylon fatura düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları tespit edilen 35 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenledikleri tespit edilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 35 kişiden 24'ünü eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların adreslerinde değişik firmalara ait 13 kaşe, çok sayıda sahte fatura, 26 senet, karşılıksız olduğuna dair banka şerhi bulunan 16 çek ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanların aralarında mali müşavirlerin de olduğu öğrenildi.

11 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 38’e yükseldiHDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 38’e yükseldi
Bakan Selçuk, pilot il seçilen Van'da öğrencilere yemek dağıttıBakan Selçuk, pilot il seçilen Van'da öğrencilere yemek dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ankara merkezli 5 ilde milyonluk "naylon fatura" operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Korkunç rakam! 1644 ölü

Korkunç rakam! 1644 ölü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara merkezli 5 ilde 'naylon fatura' operasyonu

5 ilde düğmeye basıldı! Devleti 200 milyon TL zarara uğratmışlar

Samsun'da genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Genç kıza tecavüz etti! Mahkemeden şoke eden karar

Hepsi TSK arşivinden çıktı! İşte Kore kahramanları

Hepsi TSK arşivinden çıktı! İşte Kore kahramanları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.