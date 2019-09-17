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Ankara merkezli 5 ilde 'naylon fatura' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 5 ilde naylon fatura düzenleyerek devleti 200 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen 35 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Ankara merkezli 5 ilde 'naylon fatura' operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenledikleri tespit edilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DEVLETİ 200 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 35 kişiden 24'ünü eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların adreslerinde değişik firmalara ait 13 kaşe, çok sayıda sahte fatura, 26 senet, karşılıksız olduğuna dair banka şerhi bulunan 16 çek ve bir tabanca ele geçirildi.

11 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınanların aralarında mali müşavirlerin de olduğu öğrenildi. 11 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Naylon Fatura

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Zabıta da el arabasında 3 tane kivircik 2 tane maydanozu olan garibani kovalaya dursun
devleti zarara uğratan yöneticilere ne demeli etraflarını akraba ve yandaşlarıyla doldurmuşlar, bir avuç menfaatci yandaş devleti eline almış birine terörist birine fetocu birine solcu birine bucu deyip yerini sağlama alıyor bu düzen bir gün yıkılır Allah var Allah..
bu devirde
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