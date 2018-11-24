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Ankara merkezli 5 ilde "otomobil dolandırıcılığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:49 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Başkent merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, otomobil dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 7 zanlının gözaltına alındığı, zanlılardan 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobil satıcılarının, vatandaşları dolandırdığı yönünde gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası Ankara, İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Nevşehir'de 21 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri satılık araç sahiplerini, satış işlemleri için Ankara'ya çağırdıkları, güven vermek için bir miktar para gönderdikleri ve satış işlemleri için Ankara'ya gelen satıcıları dolandırdıkları belirtildi.

Soruşturma sonucunda mahkemeye çıkarılan şüphelilerin elebaşı H.D. ve beraberindeki 4 kişi tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Emniyet Müdürlüğü Otomobil Dolandırıcılığı

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