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Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonunda 17 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alınırken, 6 bin 800 sahte alkollü içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kapak ve TAPDK bandrolü yapıştırarak Altındağ ve Çankaya ilçelerindeki bazı eğlence mekanlarına toplu olarak alkollü içki satışı yapıldığının bilgisini aldı.Bu kapsamda yapılan soruşturma sonucunda operasyonun düğmesine basan ekipler harekete geçti.

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alınırken, 6 bin 800 sahte alkollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kapak ve TAPDK bandrolü yapıştırarak Altındağ ve Çankaya ilçelerindeki bazı eğlence mekanlarına toplu olarak alkollü içki satışı yapıldığının bilgisini aldı.
Bu kapsamda yapılan soruşturma sonucunda operasyonun düğmesine basan ekipler harekete geçti. Ankara, Kırıkkale, Sakarya, Şanlıurfa ve Konya illerinde, eş zamanlı olarak 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda, E.Y, M.K, S.E, S.K, V.U, Y.A, Y.S. ile bu şahıslarla irtibatlı olan H.T, C.Ç, S.G, A.D, B.Ç, A.A, C.G, E.P, V.D. ve B.B. gözaltına aldı.
Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda, 6 bin 800 sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 kazan ve 6 bin 956 ürün ile 149 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.
Yakalanan zanlılar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçlarından yasal işlem yapılırken haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalamak için arama çalışması başlattı.

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