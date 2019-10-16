Ankara merkezli 5 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ip balyaları ve kum altına gizlenmiş sigaraları yurda kaçak soktukları tespit edilen 11'i Suriye uyruklu 22 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'ya yasadışı yollardan sigara getirildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak sigaraların, aralarında Suriye uyruklu zanlıların da bulunduğu bir şebeke tarafından Gaziantep, Mardin ve Şırnak üzerinden yurda sokulduğu belirlendi.

Bunun üzerine, sabah erken saatlerde söz konusu illerle birlikte Ankara ve İzmir'de önceden belirlenen 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11'i Suriye uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve depo olarak kullandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 135 bin paket kaçak sigara, 290 cinsel gücü arttırıcı hap ile 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

- Kaçak sigaraları ip balyalarının altına gizlemişler

Gözaltına alınanlardan Suriye uyruklu şüphelilerin, yurt dışından temin ettikleri sigaraları, Türk kamyon şoförleri ile anlaşarak, tekstil sanayisinde kullanılan ip balyaları veya kum altına zulalayarak, Türkiye'ye soktuğu belirlendi.

Suriye uyruklu zanlıların, haklarında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

