Ankara merkezli 5 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 26 FETÖ’cü gözaltına alındı

Ankara merkezli toplamda 5 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceden savunma sanayi alanlarında çalışıp sonradan ilişiği kesilen 26 FETÖ’cü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önceden TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren ve sonradan bu kurumlardan ilişiği kesilen, çoğunluğu elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olmak üzere toplamda 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden Bylock kullandığı anlaşılan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan, çoğunluğu; elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olmak üzere 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde, 30.03.2021 tarihi itibariyle gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” denildi.

