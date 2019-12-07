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Ankara merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

Baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Ankara merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyon

Ankara merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 43 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Kasım'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 43'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi.

Aralarında örgüt elebaşı olduğu öne sürürülen Levent Ç'nin de bulunduğu zanlılardan 14'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Kasım'da il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 5 ilde belirlenen 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız silah ve bin mermi, çek ve senetler ele geçirilmişti.

Ankara merkezli 5 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyon<br />

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Ankara Emniyet Müdürlüğü asayiş Organize Suçlarla Mücadele Şubesi

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