Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi." ifadeleri kullanıldı.
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