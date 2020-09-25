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Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li isimler de var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 07:45 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP'li isimlerde yer alırken İHA'nın haberine göre eski vekil Sırrı Süreyya Önder ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li isimler de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6- 7- 8 Ekim 2014 tarihlerinde, lkemiz genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında 'Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b' üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine; Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, özellikle 6 Ekim 2014 tarihinden başlayarak 7- 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir" denildi.

'TERÖR EYLEMLERİ SONUCU 37 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR'

Yaşanan terör olaylarında 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Terör olayları kapsamında 7 Ekim 2014 gününden başlayarak 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde terör eylemleri sonucu 37 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Terör eylemlerine dayalı cinayetler 7 Ekim 2014 tarihinde işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014 tarihinde de devam ettiği görülmüştür. Meydana gelen olaylarda; nitelikli adam öldürme 37, adam öldürmeye teşebbüs 29, mala zarar verme 3 bin 777, alıkoyma 25, hırsızlık 395, yağma 15, iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal 308, Türk bayrağını yakma 13, Atatürk'ü Koruma Kanununa Muhalefet 7 suçları işlenmiş, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşımız yaralanmıştır."

'82 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASINA KARAR VERİLDİ'

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu anımsatılarak, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı verilenler arasında HDP’li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor. Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu gözaltı kararına istinaden harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Önder’in Aksaray’da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kentte bulunan bir otel odasına yönelik operasyon düzenleyen TEM ekipleri Önder’i otel odasında gözaltına aldı. Operasyonun ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen Önder, burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

KARS BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in İnönü Caddesi üzerinde bulunan evine gelen çok sayıda polis önce cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Bilgen için çıkarılan gözaltı ve ev arama kararına istinaden TEM ekipleri Bilgen’in evinde arama yaptı. Daha sonra Bilgen polis ekipleri nezaretinde dışarı çıkarılarak İnönü Caddesi’nde bekleyen zırhlı araca götürüldü.

Bilgen, güvenlik önlemleri altında Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Öte yandan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

(DHA/İHA)

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