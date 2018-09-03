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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 08:46 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde operasyon.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Biri binbaşı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ operasyon

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