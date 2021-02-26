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  4. Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

26.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

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