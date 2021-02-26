Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.