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  4. Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı

20.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürüt

Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118.148 işlem ile net olarak 2,5 milyar Türk lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (kripto varlık) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (kripto varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu. 20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta 46 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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