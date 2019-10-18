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Ankara merkezli 9 ilde ihale çetesine operasyon: 72 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 9 ilde, mezat salonlarındaki ihalelere başkalarının girmesini engelleyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 88 kişiden 72'si gözaltına alındı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA merkezli 9 ilde, mezat salonlarındaki ihalelere başkalarının girmesini engelleyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 88 kişiden 72'si gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların mezatlardaki ihalelere katılmasına engel oldukları, yapılan ihalelerin tamamını yönlendirdikleri ve üçüncü şahıslar üzerinde tehdit ya da baskı kurarak ihaleye girmelerini engelledikleri belirlenen suç örgütünü tespit etti. Yaklaşık 1.5 yıl süren teknik takip sonrası polis, bu sabah eş zamanlı Ankara merkezli İstanbul, Hatay, Rize, Bursa, Antalya, Konya, Nevşehir ve Mersin'de operasyon düzenledi. Operasyonda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme' suçlarından dolayı hakkında gözaltı kararı verilen 88 kişiden 72'si yakalandı. Aralarında örgüt lideri ile 2 polisin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda, 10 tabanca, 200 fişek, 2 pompalı tüfek ile 192 bin TL para ele geçirildi. Polis, firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

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