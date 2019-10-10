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Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 9 ilde yapılan sahte para ve altın operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu: 16 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA merkezli 9 ilde yapılan sahte para ve altın operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para ve altın sürdüğü belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, örgüte operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, firari 7 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda altın görünümlü ziynet eşyası ile sahtecilikte kullanılan bazı malzemeler ve iki külçe sahte altın ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Suç örgütünün, sahte altınlarla bir çok kuyumcuyu ve vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

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Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu: 16 gözaltıAnkara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu: 16 gözaltıAnkara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu: 16 gözaltı

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