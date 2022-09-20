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  4. Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı... Fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı... Fotoğrafları ortaya çıktı

20.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara polis, DEAŞ'a yönelik daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu düğmeye bastı. Görüntü kazıma yöntemiyle elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 ilde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı... Fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin ele geçirilen dijital materyallerinde bulunan görüntüleri kazıma yöntemi ile geri getirerek incelemede bulundu.

ANKARA MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

İnceleme sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ankara'da ikamet eden yabancı uyruklu 7 şüpheli ile Konya, Kayseri ve Gaziantep'te ikamet eden yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terörist
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