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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında bir muvazzaf subay Tekirdağ'da gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nin (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir muvazzaf subay Tekirdağ'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Kırklarali 55. Mekanize Piyade Komutanlığı'nda görevli olan ancak meslek içi kurs için Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı'nda bulunan üsteğmen İ.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan İ.Y'nin oluşturulan koordinasyon çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne sevki için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ-PDY gözaltı operasyon Tekirdağ

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