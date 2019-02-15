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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen, 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Zonguldak ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan KHK ile ihraç edilen polis memuru ile "mahrem imam" olduğu öne sürülen ve daha önce ihraç edilmiş veteriner hekimin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 Şubat'ta, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda KHK ile ihraç edilen polis memuru ile "mahrem imam" olduğu öne sürülen ve daha önce ihraç edilmiş veteriner hekim gözaltına alınmıştı.

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