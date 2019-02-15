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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

Adana'da adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında Adana'da adliyede sevk edilen 15 zanlıdan biri tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma doğrultusunda 12 Şubat'ta Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bir zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 17'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ soruşturma

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