HABER

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:59 | Son Güncelleme

Uşak'ta gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Uşak'ta 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Bakan Albayrak, İzmir'de esnafı ziyaret etti (2)Bakan Albayrak, İzmir'de esnafı ziyaret etti (2)
Bakan Varank Diyarbakır’da iş insanları ile bir araya geldiBakan Varank Diyarbakır’da iş insanları ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet FETÖ komiser operasyon

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.