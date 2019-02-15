Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan 26 şüpheliden adliyeye sevk edilen 18'i serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat'ta gözaltına alınan 26 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 18 zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 zanlının yakalanması için 12 Şubat'ta 76 kentte eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Kahramanmaraş'ta 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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