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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 00:49 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İZMİR (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 76 ilde yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, İzmir'de gözaltına alınan, bazıları görevde bulunan, bazıları ise kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen 24 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 24 şüphelilerden 8'i cumhuriyet savcısınca ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 6'sı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 Şubat'ta, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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