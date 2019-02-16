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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 00:59 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Ordu'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli illerde gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
adliye mahkeme ordu

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