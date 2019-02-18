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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kocaeli'de gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Kocaeli'de gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 6 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

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