Ankara merkezli FETÖ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kocaeli'de gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Kocaeli'de gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 6 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenilmişti.
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