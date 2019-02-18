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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

Edirne'de, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Edirne'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturması çerçevesinde, Edirne'de gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen Ü.O ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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FETÖ şüpheli tutuklu

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