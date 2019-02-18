Ankara merkezli FETÖ operasyonu

OSMANİYE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde başlatılan operasyon kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturması kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan zanlılar arasındaki 13 şüphelinin daha işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturması kapsamında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 zanlıdan 24'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, diğer zanlının ise cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanıp daha önce adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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