Ankara merkezli FETÖ operasyonu

MANİSA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde yürütülen soruşturmada Manisa'da gözaltına alınan, bazıları görevde bulunan, bazıları ise KHK ile ihraç edilen 18 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı, 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 12 Şubat'ta Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
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