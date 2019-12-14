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Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 01:05 | Son Güncelleme

Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı

Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı

Ankara merkezli 6 ilde oto hırsızlığına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, bir hırsızlık şebekesi üyelerinin çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını belirledi.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şasi numarası değiştirilen araçların çeşitli illerde bulunduğunu tespit ederek harekete geçti.

Ankara, Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonla, çalıntı olduğu ve şasi numaralarında değişiklik yapıldığı belirlenen 16 otomobile el kondu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen bazı iş yerlerinde çok sayıda otomobil parçası ve lüks araçlara ait motor aksamları bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı<br />

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Anahtar Kelimeler:
oto hırsızlığı

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