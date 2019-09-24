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Ankara merkezli sınav operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı, zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı

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