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Ankara merkezli sınav operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:40 | Son Güncelleme

Mardin emniyetince Adana, İzmir, Konya, Ankara, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Mardin emniyetince 7 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 2011 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca ele geçirilmesi ve örgüt üyelerine verilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, Adana, İzmir, Konya, Ankara, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Daha önce FETÖ soruşturmaları sonucu görevlerinden ihraç edilen komiser yardımcıları F.Ç, Ş.Ş, L.K, F.K, M.K. ile Ankara'da halen görevde olan komiser yardımcısı S.B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hakkında yakalamı kararı bulunan ve ihraç edilen komiser yardımcıları A.E. ile H.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ mardin

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