HABER

Ankara merkezli sınav operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

Van emniyetince, 14 ilde yürütülen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nca (FETÖ/PDY), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Van emniyetince 14 ilde düzenlenen operasyonda, 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2011'de yapılan "Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı"nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin, sınav sorularına erişerek, örgüt üyelerine verdiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu suçlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 15 komiser yardımcısına yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince Van, İstanbul, Antalya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Aksaray, Adana, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir ve Burdur illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. 9 şüpheli ceza infaz kurumlarında tutuklu olup 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada, gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Çanakkale’nin 37 senelik emektar balıkçısıÇanakkale’nin 37 senelik emektar balıkçısı
İtfaiyecinin yılanın başını demir çubukla ezmesine incelemeİtfaiyecinin yılanın başını demir çubukla ezmesine inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı FETÖ soruşturma Van

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

Zırhlı araçlar sınıra doğru ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.