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Ankara merkezli sınav operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

Osmaniye emniyetince yürütülen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında Osmaniye emniyetince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Osmaniye

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