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Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 07:04 | Son Güncelleme

Ankara'da, metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı öne sürülen kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda meydana geldi. İdiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı.

Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı.

METRO GÜVENLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi.

İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı.

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Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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(DHA)

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