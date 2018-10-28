"Ankara Millet Bahçesi Avrupa'nın en büyüğü olacak"

SİNAN USLU - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Ankara'da yapılacak ve Avrupa'nın en büyük parkı olma özelliğini taşıyacak Millet Bahçesi'nin ihale işi muhtemelen yıl sonuna kalmaz netleşmiş olur. Yerel seçimlerden önce de çalışması başlar." dedi.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'ya yapılacak yeni fuar alanına ilişkin sorunların çözüldüğünü, ihalesi yapılan projenin, 2019'da bitirilmesinin planlandığını belirtti.

Başkentin ihtiyacını karşılayacak modern bir stadyumun bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu anlatan İşler, yıkımı süren Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine, tüm spor dallarında müsabakaların gerçekleştirilebileceği, tasarımı ve işlevselliğiyle öne çıkan, ultramodern, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadyumun yapılacağını bildirdi.

Ankara dışındaki bazı illerde stadyumların tamamlandığına, bu konuda başkentin biraz geciktiğine işaret eden İşler, "Bunun farkındayız ancak bu gecikme bizim Ankara'ya daha modern ve çok güzel bir spor kompleksi kazandırmamıza vesile olacaktır." diye konuştu.