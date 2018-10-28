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"Ankara Millet Bahçesi Avrupa'nın en büyüğü olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler: - "Ankara'da yapılacak ve Avrupa'nın en büyük parkı olma özelliğini taşıyacak Millet Bahçesi'nin ihale işi muhtemelen yıl sonuna kalmaz netleşmiş olur. Yerel seçimlerden önce de çalışması başlar"

SİNAN USLU - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Ankara'da yapılacak ve Avrupa'nın en büyük parkı olma özelliğini taşıyacak Millet Bahçesi'nin ihale işi muhtemelen yıl sonuna kalmaz netleşmiş olur. Yerel seçimlerden önce de çalışması başlar." dedi.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'ya yapılacak yeni fuar alanına ilişkin sorunların çözüldüğünü, ihalesi yapılan projenin, 2019'da bitirilmesinin planlandığını belirtti.

Başkentin ihtiyacını karşılayacak modern bir stadyumun bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu anlatan İşler, yıkımı süren Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine, tüm spor dallarında müsabakaların gerçekleştirilebileceği, tasarımı ve işlevselliğiyle öne çıkan, ultramodern, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadyumun yapılacağını bildirdi.

Ankara dışındaki bazı illerde stadyumların tamamlandığına, bu konuda başkentin biraz geciktiğine işaret eden İşler, "Bunun farkındayız ancak bu gecikme bizim Ankara'ya daha modern ve çok güzel bir spor kompleksi kazandırmamıza vesile olacaktır." diye konuştu.

- Ankara'ya yapılacak Millet Bahçesi

Emrullah İşler, Atatürk Kültür Merkezi alanında Cumhurbaşkanlığının himayesindeki büyük bir arazi üzerine kurulacak Millet Bahçesi'ne ilişkin çalışmaların da sürdüğünü aktardı.

İhalesi yapılacak projenin, kısa zamanda hayata geçirileceğini bildiren İşler, Ankara'da yapılacak ve Avrupa'nın en büyük parkı olma özelliğini taşıyacak Millet Bahçesi'nin, yeşili, müzeleri ve nitelikli sosyal donatı alanlarıyla adeta büyüleyeceğini kaydetti.

Bu konuda ihale süreci hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden İşler, "İhale ne zaman olur, nasıl tamamlanır gelecek günlerde göreceğiz. Muhtemelen yıl sonuna kalmaz ihale işi netleşmiş olur. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerden önce de çalışması başlar." dedi.

- "Şampiyon takım çıkaramayan tek başkent"

İşler, Ankara'nın, Avrupa başkentleri arasında şampiyon takım çıkaramayan tek şehir olarak göze çarptığını, bu durumun üzüntü verici olduğunu belirtti.

1910'da kurulan ve asırlık bir çınar olan MKE Ankaragücü'nün, Süper Lig'de bugüne kadar şampiyon olamamasını "büyük bir eksiklik" olarak nitelendiren İşler, "MKE Ankaragücü'müzün, en geç Cumhuriyetimizin 100. yılından önce şampiyonluk yaşaması lazım." ifadesini kullandı.

6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nün 9 haftada 13 puan aldığını, bunun takımın iyi yolda olduğunu gösterdiğini bildiren İşler, kulüp yöneticileriyle irtibatta olduğunu, maçlara da elinden geldiğince gitmeye çalıştığını anlattı.

MKE Ankaragücü'nün, en fazla taraftarı bulunan takımlar arasında bulunduğunu belirten İşler, taraftara, coşkuları ve heyecanları için teşekkür ederek, "Gerçekten takımlarına sahip çıkıyorlar. Bu coşkuya, heyecana paralel olarak en kısa zamanda Süper Lig şampiyonluğu yaşamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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