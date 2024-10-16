Ankara Müftüsü Hasan Çınar'dan ilginç açıklama! Komşu interneti 'caiz' değilmiş...

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Çınar, komşunun internetini kullanmaya ilişkin “şirketle yapılan sözleşmenin dışına çıkacağı için” caiz olmadığını ileri sürdü. Çınar, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen, "Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?" sorusuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.

KOMŞU İNTERNETİ 'CAİZ' DEĞİLMİŞ...

Çınar kendisine yöneltilen soruya, “Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de komşunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir.” cevabında bulundu.

"HELAL DEĞİLDİR"

Çınar ayrıca, “Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir.” açıklamasında bulundu.