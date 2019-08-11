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Ankara Nallıhan’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 02:22 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, saat 22.30 sularında Ankara’nın Nallıhan İlçesi Nallıhan-Sarıcakaya yolunda meydana geldi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sularında Ankara’nın Nallıhan İlçesi Nallıhan-Sarıcakaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efrail A. yönetimindeki 06 NCN 20 plakalı otomobil, Nallıhan-Sarıcakaya yolu üzerinde seyir halinde iken, arızalı olduğu iddia edilen ve sağ şeritte park halinde bulunan bir traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, yol kenarına savruldu.
Kazada, sürücü Efrail A. ve Efrail A’nın küçük oğlu Kadir A.(5) ağır yaralanırken, Efrail A.’nın eşi Derya A. ve büyük oğulları Efekan A.(13) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı baba ve oğlu, hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara Nallıhan’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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