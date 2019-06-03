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Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Uyuşturucu şebekeleri, bayramda da vatandaşı zehirlemek için gaza bastı ancak planları ellerinde patladı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu şebekeleri, bayramda da vatandaşı zehirlemek için gaza bastı ancak planları ellerinde patladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatıyla çalışmalarını artırdı. Bayram öncesi alınan istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda çeşitli illerden Ankara’ya uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen araçlarda keskin burunlu narkotik köpekleri ile arama yapıldı. Bir yolcu otobüsü de Ankara girişinde durdurularak arama yapıldı. İstanbul’dan gelen iki araçta 16.4 kilo skunk olmak üzere toplam 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Bazı araçlarda istiflenen bonzailer meyve suyu şişesi içerisinden çıktı. 6 araçta gözaltına alınan 18 kişiden 15’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ankara narkotiğinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok
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