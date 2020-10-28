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Ankara narkotik polisi 70 kilo eroin ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kargo aktarma merkezinde 70 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

Ankara narkotik polisi 70 kilo eroin ele geçirdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kargo aktarma merkezinde 70 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda 771 ayrı olayla ilgili olarak toplam bin 400 şüpheliyi yakaladı. Bu zanlılardan 155’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo aktarma merkezinde ise 70 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. Ankara’ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğine dair istihbari bilgi üzerine uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada da streç filme sarılı 9 paket halinde toplam 32 kilo esrar maddesi ele geçirildi. İl merkezinde yapılan çalışmalar ve baskınlarda ise 10 bin adet ve 6 bin adet olmak üzere toplam 16 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.

Ankara narkotik polisi 70 kilo eroin ele geçirdi

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