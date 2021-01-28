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  4. Ankara - Niğde karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara - Niğde karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

28.01.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Kaza, Ankara- Niğde karayolunda meydana geldi.

Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara- Niğde karayolunda meydana geldi. İsa D. idaresindeki 06 AEC 985 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol dışına savruldu. Araç içindeki İsa D., Nurgül D., Yusuf D., Yusuf Kerem D. ve Z.S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yabancı uyruklu Z.S.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken diğer 4 yaralı ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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