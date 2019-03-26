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Ankara-Niğde otoyolu çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: - "Gölbaşı'ndan başlayıp, Niğde Gölcük kavşağında sona erecek otoyol tamamlandığında Ankara-Niğde arasında mesafe kısalacak, yolda geçirdiğimiz vakit bize kalacak, daha önemlisi vatandaşlarımız bu sayede daha huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmış olacak"

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yapımı süren Ankara-Niğde otoyoluna ilişkin, "Gölbaşı'ndan başlayıp Niğde Gölcük kavşağında sona erecek otoyol tamamlandığında Ankara-Niğde arasında mesafe kısalacak, yolda geçirdiğimiz vakit bize kalacak, Daha önemlisi vatandaşlarımız bu sayede daha huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmış olacak." dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, 2 Şubat 2018'de yapımına başlanan ve 2020'de hizmete girmesi planlanan Ankara-Niğde otoyol inşasının 3. kesimde devam eden çalışmaları yerinde inceledi, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Şimşek, Ankara, Aksaray, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde sınırları içerisinde yer alan Ankara-Niğde otoyolunun Türkiye'nin güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağının son halkası konumunda olduğunu belirtti.

Toplam uzunluğu yaklaşık 330 kilometre olması öngörülen otoyolun 2020 yılında hizmete girmesinin planlandığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Otoyolun 25 kilometrelik bölümü ilimiz sınırlarından geçmektedir. Ümit ediyorum ki Gölbaşı'ndan başlayıp, Niğde Gölcük kavşağında sona erecek otoyol tamamlandığında Ankara-Niğde arasında mesafe kısalacak, yolda geçirdiğimiz vakit bize kalacak. Daha önemlisi vatandaşlarımız bu sayede daha huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmış olacak. Otoyolun tamamlanmasıyla ilimiz dahil olmak üzere bölgeye olan ilgi, bölgenin bilinirliği ve turizm potansiyeli de zamanla artacak. Önümüzdeki yıllarda artan sanayi ve ticari faaliyetlere bağlı olarak otoyol, ilimiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır.
Bugün burada bir örneğine şahit olduğumuz üzere memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemizin büyük projeleri hız kesmeden devam ediyor."

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden başlayıp, Niğde Gölcük kavşağında sona erecek proje, 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometreden oluşuyor. Ankara-Ahiboz arasında 30 kilometrelik kesimde 2x4, Ahiboz-Gölcük arasında 245 kilometrelik kesimde 2x3 şeritli ana otoyol ile güzergah boyunca 55 kilometrelik kesimde 2x2 şeritli bağlantı yolları yapılıyor.

Proje kapsamında toplam 12 kavşak, 3 bin metre uzunluğunda 5 viyadük, 74 köprü, 141 alt geçit, 452 menfez, 12 park alanı, 5 bakım işletme merkezi ve 12 ücret toplama sistemi yapılması planlanıyor.

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Küçük Kadınlar Ankara Niğde Otoyol Vali Yılmaz Şimşek

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