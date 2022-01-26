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Ankara-Niğde Otoyolu'nda korkunç kaza! TIR, minibüse çarptı: 2'si çocuk 3 ölü

26.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza, Ankara Niğde Otoyolu'nda yaşandı. Niğde gişeleri yakınlarında seyreden TIR, aynı yönde ilerleyen minibüse arkadan çarptı. Feci kazada, minibüsteki 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Tüyler ürperten kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki TIR, aynı yöne giden minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ferman Kaya, gözaltına alındı.

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(DHA)

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trafik kazası
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