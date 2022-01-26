Ankara-Niğde Otoyolu'nda korkunç kaza! TIR, minibüse çarptı: 2'si çocuk 3 ölü

Tüyler ürperten kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki TIR, aynı yöne giden minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ferman Kaya, gözaltına alındı.

(DHA)

