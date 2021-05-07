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Ankara-Niğde otoyolunda feci kaza: 5 yaralı

07.05.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-Niğde otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5kişi yaralandı.

Ankara-Niğde otoyolunda feci kaza: 5 yaralı

Kaza, gece geç saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu km 113 giriş istikametinde meydana geldi.

Şükrü Kamu idaresindeki otomobil, otoyolun 113. kilometresinde aynı istikamette aracı arızalandığı için emniyet şeridine yaklaşmakta olan sürücü Seyfettin Seymen idaresindeki araca arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle, araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralıların 3’ünün ağır olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

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trafik kazası Ankara

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