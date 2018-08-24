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Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 21:18 | Son Güncelleme

Ankara'nın Dikmen semtinde bir inşaat alanında patlayıcı madde bulundu. Polisin bölgedeki çalışması sürüyor.

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ankara dikmen inşaat patlayıcı

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