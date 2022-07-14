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Ankara'nın göbeğinde kuyumcu cinayeti!

14.07.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Mustafa Günay, aralarında husumet bulunan Ufuk N. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Ankara'daki cinayet, dün akşam saatlerinde Karanfil Sokak'taki Ankara Gümüşçüler Çarşısı'nın en üst katında bulunan Mustafa Günay'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Ufuk N., aralarında husumet bulunan Mustafa Günay'ın kuyumcu dükkanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ufuk N., belinden çıkardığı tabanca ile Günay'a ateş etti.

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İŞ YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Günay kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Günay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Zanlı Ufuk N. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Günay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. (DHA-İHA)

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cinayet Kuyumcu Ankara
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